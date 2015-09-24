У экс-депутата Сиротюка проводят обыск по делу о беспорядках у здания Рады - Тягнибок

Об этом написал лидер «Свободы» Олег Тягнибок в Facebook.

Тягнибок пишет: «у Юрия Сиротюка дома обыск. В лучших сталинских традициях: ворвались, напугали детей и начали обыск без адвоката».

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Справка УНИАН. 31 августа после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях в ВР вызвало на допрос председателя ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а также членов «Свободы» Юрия Сиротюка, Игоря Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.

11 сентября суд постановил арестовать Сиротюка на 60 суток.