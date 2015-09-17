"Правый сектор" взломал сайты Никиты Михалкова и "Мосфильма" - СМИ
17:25, 17 сентября 2015Общество
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На главной странице онлайн-кинотеатра «Мосфильм» появилась заглушка с изображением паука в паутине и логотипом украинского движения «Правый сектор», а также информация, что сайт заблокирован. Остальные страницы сайта «Мосфильма» также не открываются.
Взломаный сайт "Мосфильма" / скриншот
Об этом сообщает РБК.
Кроме того, хакерской атаке подвергся сайт студии режиссера Никиты Михалкова «Тритэ». Личные сайты журналиста Владимира Соловьева и певца Стаса Пьехи на момент написания новости также недоступны к просмотру.
Как сообщал УНИАН, 28 июля, на странице МИД Украины в Twitter заявили, что накануне рассмотрения резолюции по МН17 взломан аккаунт постпреда Украины при ООН Сергеева.
19 августа хакеры взломали сайт Львовской ОГА, разместив на нем фото Путина и чиновников РФ.
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