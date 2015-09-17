"Правый сектор" взломал сайты Никиты Михалкова и "Мосфильма" - СМИ

Об этом сообщает РБК.

Кроме того, хакерской атаке подвергся сайт студии режиссера Никиты Михалкова «Тритэ». Личные сайты журналиста Владимира Соловьева и певца Стаса Пьехи на момент написания новости также недоступны к просмотру.

Как сообщал УНИАН, 28 июля, на странице МИД Украины в Twitter заявили, что накануне рассмотрения резолюции по МН17 взломан аккаунт постпреда Украины при ООН Сергеева.

19 августа хакеры взломали сайт Львовской ОГА, разместив на нем фото Путина и чиновников РФ.