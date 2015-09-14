Тука: на вокзалах Лисичанска и Рубежного усилят меры безопасности

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации (ВГА), согласно распоряжению председателя Луганской ВГА Георгия Туки планируется выделение помещений на железнодорожных вокзалах этих городов для организации постоянного дежурства сотрудников правоохранительных органов, оборудование заборами территорий вокзалов для недопущения проникновения подозрительных лиц и осуществления мер по противодействию терроризму, предупреждению распространения оружия, взрывчатки и других запрещенных предметов.

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Для обеспечения координации действий по реализации мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан и охраны на железнодорожных станциях, при Луганской ВГА создана рабочая группа под председательством заместителя председателя Луганской ВГА Юрия Клименко.

«Так случилось, что с большим количеством блокпостов мы очень тщательно контролируем автодороги у нас в области, но в то же время практически никто не препятствует передвижению диверсантов, террористов и сепаратистов по железнодорожному пути. В связи с этим мы принимаем дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности на железнодорожных вокзалах», - отметил Георгий Тука.