В сети появились фото второго погибшего под Радой нацгвардейца

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Национальная Гвардия Украины.

"Еще один боец Нацгвардии умер от ран в реанимации клинической больницы №17 – стрелок Первой оперативной бригады Национальной гвардии Сластников Дмитрий Анатольевич, 1994 г.р. Уроженец г.Желтые Воды Днепропетровской области. Призван на срочную службу в апреле 2015 года, до призыва работал барменом в местном пабе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сластников скончался в реанимационном отделении медицинского учреждения, куда был эвакуирован экипажем патрульной полиции. Смерть наступила в результате тяжелого ранения вследствие взрыва гранаты.

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"Количество раненых гвардейцев, находящихся в медицинских учреждениях – 57 человек. Скончалось от полученных ранений – двое. Информация про большее количество погибших не соответствует действительности", - подчеркивается в сообщении.