США заявили, что поддерживают Украину в реформировании полиции

18:42, 29 августа 2015
Мир
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Соединенные Штаты выразили поддержку Украине в реформировании полиции и обещают больше инструкторов для учебы полицейских по всей стране.

Фото УНИАН

Об этом сообщает Голос Америки.

«Мы отдаем должное правительству Украины на этом этапе важной инициативы общественного доверия. США продолжают стоять с Украиной в ее борьбе с коррупцией, внедрении реформ, укреплении правовых норм», - говорится в заявлении Марка Тонера, заместителя пресс-секретаря Государственного департамента.

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«На этой неделе произошел еще один очень важный шаг для реформ в Украине, новая патрульная полиция в Одессе публично принесла присягу перед президентом Порошенко, премьер-министром Яценюком и министром внутренних дел Аваковым. Государственный департамент США, работая совместно с патрульной полицией Калифорнии, полицейскими отделами в Дейтоне (штат Огайо) и Рино (штат Невада), поддерживает эту учебу новой более эффективной полиции», - заявил заместитель представителя Государственного департамента США.

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