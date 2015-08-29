США заявили, что поддерживают Украину в реформировании полиции

Об этом сообщает Голос Америки.

«Мы отдаем должное правительству Украины на этом этапе важной инициативы общественного доверия. США продолжают стоять с Украиной в ее борьбе с коррупцией, внедрении реформ, укреплении правовых норм», - говорится в заявлении Марка Тонера, заместителя пресс-секретаря Государственного департамента.

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«На этой неделе произошел еще один очень важный шаг для реформ в Украине, новая патрульная полиция в Одессе публично принесла присягу перед президентом Порошенко, премьер-министром Яценюком и министром внутренних дел Аваковым. Государственный департамент США, работая совместно с патрульной полицией Калифорнии, полицейскими отделами в Дейтоне (штат Огайо) и Рино (штат Невада), поддерживает эту учебу новой более эффективной полиции», - заявил заместитель представителя Государственного департамента США.