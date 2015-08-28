Аваков: Первая дорожная патрульная полиция появится на трассе Киев - Житомир

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время своего отчета на расширенном заседании Кабинета министров.

"Первая дорожная патрульная полиция появится на трассе Киев - Житомир, потом трассы Киев - Львов и Киев - Харьков. Это первые патрульные службы. За ними пойдут другие полицейские подразделения", - сказал министр.

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По словам Авакова, в этом году представят обществу новых участковых. Также будут представлены новые модернизированные полицейские участки и произойдет «интеграция городской службы в единый колл-центр «102», отметил он.