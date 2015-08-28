Аваков: Первая дорожная патрульная полиция появится на трассе Киев - Житомир
16:47, 28 августа 2015Общество
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Первая дорожная патрульная полиция появится на трассе Киев - Житомир, а до конца года представят новых участковых.
Аваков назвал трассу, на которой появится первая дорожная патрульная полиция / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время своего отчета на расширенном заседании Кабинета министров.
"Первая дорожная патрульная полиция появится на трассе Киев - Житомир, потом трассы Киев - Львов и Киев - Харьков. Это первые патрульные службы. За ними пойдут другие полицейские подразделения", - сказал министр.
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По словам Авакова, в этом году представят обществу новых участковых. Также будут представлены новые модернизированные полицейские участки и произойдет «интеграция городской службы в единый колл-центр «102», отметил он.
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