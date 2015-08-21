Сестра Сенцова: для Олега сейчас наиболее важна моральная поддержка

Об этом она заявила в комментарии для Крым.Реалии.

«Оптимизма с каждым заседанием все меньше и меньше. Надежды на хороший исход все меньше и меньше. Сегодня запросили 23 года. Посмотрим, к чему придет суд. Подозреваю, что это только самое начало очень мощных репрессивных чисток», – сказала она.

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Сестра режиссера объяснила увеличение предлагаемого обвинением срока для Сенцова до 23 лет страхом: «Боятся они просто. Боятся и не знают, что делать».

Наталья Каплан заявила, что ни Сенцов, ни те, кто его поддерживают, не отступят от своей позиции и будут бороться за свои права.

По ее словам, сейчас Олег Сенцов наиболее всего нуждается в моральной поддержке, а его сторонники – и в материальной поддержке.

Как сообщалось, Олег Сенцов на заседании в Северо-Кавказском военном окружном суде в среду, 19 августа, заявил, что суд оккупантов не может быть справедливым.

Сенцов был задержан сотрудниками ФСБ в мае 2014 года в аннексированном Россией Крыму.

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Ряд российских и зарубежных деятелей искусства и правозащитников не раз высказывались в защиту и поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и считают обвинения, выдвинутые против него, надуманными и политически мотивированными. Европейская киноакадемия накануне опубликовала новое письмо к российским властям с требованием освобождения Олега Сенцова.