Жителям обстрелянной Сартаны подали воду, газ и электричество

Как сообщается на сайте Мариупольского горсовета, об этом на заседании Штаба территориальной обороны Мариуполя сообщил заместитель городского головы Владимир Клименко, информируя о текущей ситуации в поселке.

По его словам, в результате артиллерийского обстрела пострадало 54 домостроения, также были повреждены линии коммуникаций. «На данный момент водо-газо-электроснабжение полностью восстановлено», - заявил он.

Читайте такжеПоявились первые фото пострадавшей в результате обстрелов боевиков Сартаны

Со своей стороны городской голова Мариуполя Юрий Хотлубей заверил, что местная власть сделает все необходимое, чтобы в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру поселка. Также, он отметил, что градообразующие предприятия города, такие как Мариупольский морской торговый порт и комбинаты «Азовсталь» и им. Ильича выступили с предложением помочь в восстановлении Сартаны.

В свою очередь заместитель командующего сектора «М» Валерий Водолазский подчеркнул, что обстрел поселка проводился со стороны территории, временно неподконтрольной украинской власти. Также он сообщил, что украинские военнослужащие продолжают находиться на своих позициях и в случае необходимости готовы дать отпор боевикам так называемой ДНР.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером боевики начали мощный обстрел из тяжелой артиллерии поселка Лебединское (кол. Новоазовский район) и поселка Сартана (Ильичевский район Мариуполя). В результате теракта двое человек погибли, шестеро получили ранения. Двое, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

Около 50 домов повреждены, два дома полностью разрушены.

Распоряжением городского головы 17 августа в Мариуполе объявлено днем траура по погибшим в Сартане.