В Винницкой области судья Высшего хозсуда устроил ДТП, один человек погиб

Авария произошла 16 августа около 10:00 на автодороге между селами Васильевка и Черемошное, передает ZIK.ua.

По данным правоохранителей, судья на авто Audi A7 не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Geely CK. Водитель Geely CK получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице. Его пассажир до сих пор находится в реанимации.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, повлекшее смерть потерпевшего).

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, проводятся необходимые экспертизы. Также у судьи взяли кровь для проверки на наличие алкоголя или наркотических веществ. В случае доказательства его вины судье грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

Как сообщал УНИАН, 26 июля произошло ДТП с участием председателя Конституционного Суда Украины Баулина на 320 км автодороги «Киев-Харьков».

В результате столкновения автомобилей Nissan и Toyota Camry на месте аварии погибли два человека: водитель и пассажир автомобиля Nissan. Другой пассажир – мальчик 2003 г. получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер ночью в реанимации. Вскоре в больнице скончался госпитализированный после ДТП водитель председателя КС.