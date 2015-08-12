Свидетеля, который отказался от показаний против Сенцова, этапировали из Ростова-на-Дону

Об этом сообщил его адвокат Александр Попков, пишет Украинская правда.

"Нас должны были уведомить, хотя бы его мать, о том, куда его этапировали, но это не делается, скорее всего, специально", - сказал он.

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"Нам пришлось активно его искать, предпринимать различные меры, обзванивать СИЗО, звонить правозащитникам и общественным наблюдательным комиссиям", - сказал он и добавил, что местонахождение Афанасьева было установлено.

"Мы знаем, где он находится, но пока по просьбам матери не будем разглашать, потому что боимся, что его снова переведут", - сказал он.

"Пока он находится в системе ФСИН, угроза жизни и безопасности сохраняется. Физически его не трогают, опасаются огласки. Но небольшое моральное давление на него было", - добавил адвокат.

Как сообщал УНИАН, один из ключевых свидетелей обвинения в деле украинского режиссера Сенцова Афанасьев отказался давать показания против него и заявил, что свидетельствовал под давлением.