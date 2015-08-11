Большинство украинцев не готовы участвовать в возможных акциях протеста - опрос

67% украинцев не будут участвовать в возможных акциях протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, обнародованные на пресс-конференции директором Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ириной Бекешкиной.

Согласно опросу, лично участвовать в возможных акциях протеста выразили готовность 18% населения (4% - "обязательно" и еще 14% - "скорее всего"). Среди 67%, которые не будут принимать участия в акциях протеста, 24% - "скорее всего" не будут, и еще 43% - "точно не будут".

"Это самые низкие показатели готовности к протестам за период с мая 2013 года. Самые высокие протестные настроения были в опросе, проведенном в январе 2015 года, когда готовность протестовать выразили 43% населения. Это было время, когда начала стремительно падать гривня и расти цены", - сказала Бекешкина.

28% населения не исключают, что в их городах и селах возможны массовые выступления протеста (6,1% в этом уверены и еще 22,2% допускают такую возможность). Считают такие выступления маловероятными 33,2%, совсем невозможными - 26,9%. Больше всего ожидают акций протеста жители Центрального (38%), Восточного (30%) и Западного (28%) регионов, меньше всего - на Донбассе (10%).

Традиционно самая высокая готовность к протестам у населения Западного региона, где готовы принять участие в акциях 33%. В остальных регионах такая готовность меньше: 21% в Центральном регионе, 13% - в Южном, 10% - в Восточном и 7% на Донбассе.

Как отметил на пресс-конференции председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, годы, когда в Украине состоялись акции протеста на Майдане, не отличались большими протестными настроениями. "Первый парадокс - протестные настроения не всегда ведут к массовым протестам и, наоборот, массовые протесты у нас происходят тогда, когда уровень протестных настроений не слишком высокий, то есть здесь нет прямой связи", - сказал он.

По словам Фесенко, протесты происходят тогда, когда возникают очень веские причины для них. В Украине наиболее мощными и влиятельными являются политические протесты, а не протесты по социально-экономическим мотивам, добавил Фесенко.

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Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова с 22 по 27 июля 2015 года. Всего опрошено 2011 респондентов во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.