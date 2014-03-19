Путин внес в Госдуму законопроекты о присоединении Крыма к РФ

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты, связанные с присоединением Крыма к РФ, сообщили РИА Новости в среду в управлении по связям с общественностью нижней палаты.

Первый документ является договором между РФ и республикой Крым "О принятии в РФ республики Крым и образовании в РФ новых субъектов РФ". Этот документ будет проходить через процедуру ратификации.

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Второй документ – федеральный конституционный закон "О принятии в РФ республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов республики Крым и города федерального значения Севастополя". Этот документ палата будет рассматривать по процедуре рассмотрения обычных законопроектов, то есть в трех чтениях.

"Оба законопроекта внесены в Госдуму", - сообщил собеседник агентства.