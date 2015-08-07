В Запорожской области похоронили 60 неизвестных бойцов АТО

17:22, 07 августа 2015
Общество
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На Кушугумском кладбище возле Запорожья 7 августа похоронили 60 неидентифицированных украинских военнослужащих, погибших на востоке Украины.

похороны АТО / Фото:hromadske.tv

Как отмечает Радио Свобода, у всех погибших взяли образцы ДНК для последующего установления их личности.

По словам представителей областного военного комиссариата, большинство похороненных солдат погибли под Иловайском и возле Дебальцево.

"Это 60 человек - те солдаты и офицеры, у которых взяли экспертизу на ДНК. Это неизвестные, родные которых еще не найдены, и точно неизвестно, где будет их место захоронения. Если родные найдутся, тогда будет перезахоронения уже на месте проживания солдат, офицеров, погибших", - рассказал военный комиссар Запорожской области Александр Беда.

Отмечается, что в октябре прошлого года на Кушугумском кладбище похоронили 54 неидентифицированных украинских военнослужащих - участников АТО. Удалось установить личности 20 из неизвестных солдат.

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В конце прошлого месяца в Министерстве обороны Украины сообщили, что за все время проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли 2300 военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще 273 числятся пропавшими без вести.

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