Новая полиция выйдет на улицы Харькова 19 сентября

В Харькове новая полиция выйдет на патрулирование 19 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время посещения национального университета внутренних дел заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, общаясь с новыми полицейскими, которые проходят подготовку.

"19 сентября вы должны выйти на первое патрулирование в городе Харькове", - подчеркнул Яценюк.

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По его словам, создание новой патрульной полиции — это первый шаг в реформировании украинской правоохранительной системы, после этого будет реформироваться судебная система, органы прокуратуры, будут создаваться национальные антикоррупционные и следственные органы.

“Действующая правоохранительная система — это рудимент и остатки советской милиции”, - сказал глава правительства.

Яценюк подчеркнул, что новая полиция — это образец европейского правоохранительного органа, прежде всего она показывает изменения на психологическом уровне.

Премьер подчеркнул, что в создании новой полиции Украине помогают Канада и США, однако главные затраты осуществляет Кабинет министров Украины.