ЕС может направить в РФ своих представителей для мониторинга судебного процесса над Савченко и Сенцовым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини поддерживает украинскую инициативу о направлении представителей Евросоюза для мониторинга судебных процессов над украинской летчицей Надеждой Савченко и украинским режиссером Олегом Сенцовым, незаконно удерживаемыми в России по сфабрикованным обвинениям.

Об этом министр написал в Twitter.

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"Спасибо Федерике Могерини за поддержку нашей инициативы о направлении представителей ЕС для мониторинга судебных процессов над Савченко и Сенцовым", - заявил Климкин.

Украинский министр отметил, что "ЕС разделяет нашу позицию о необходимости немедленного освобождения украинских граждан, которых РФ незаконно удерживает. РФ должна прекратить нарушать их права".

Как сообщал УНИАН, Климкин 15 июля направил министрам иностранных дел стран ЕС и «Большой семерки» письма с просьбой направить своих представителей в города проведения судов над украинской летчицей Савченко и украинским режиссером Сенцовым, которые незаконно находятся в России по сфабрикованным обвинениям.