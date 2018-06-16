Янтарная лихорадка: власть по-прежнему "бессильна"

Несмотря на то, что местные активисты годами пытались обратить внимание властей на проблему нелегальной добычи янтаря в Житомирской, Ровенской областях и на Волыни, информация дошла до «верхов» только сейчас. Причина – тотальная коррумпированность страны и, в частности, чиновников вышеназванных регионов, а также крышевание нелегалов силовиками и местной властью. Следствие – уничтоженный лес, разрушенная экосистема и миллионы долларов мимо государственного бюджета.

По приблизительным оценкам специалистов, ежегодно в Украине добывают около 150 тонн «солнечного камня». Но легальная добыча составляет не более 5% от этого количества. Если учесть, что килограмм незаконно добытого янтаря на «черном» рынке стоит от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, не трудно подсчитать, что государство теряет миллионы. Собственно, тот факт, что этим вопросом заинтересовались на уровне президента и премьера, вероятнее всего, обусловлен именно финансовой составляющей проблемы. «Огромные средства идут мимо бюджета. «Это потери бюджета, а, следовательно, граждан, нас с вами, - считает ровенская журналист Инна Билецкая. – Но при условии высоких мировых цен на янтарь, Волынская, Житомирская и Ровенская области могут перестать быть дотационными, могут содержать себя и значительно помогать государству».

К сожалению, заинтересованности в этом со стороны властей пока не видно. Да, президент Петр Порошенко еще 2 июля во Львове распекал силовиков за крышевание нелегального бизнеса и обещал нагрянуть в регион без предупреждения, чтобы поймать их на горячем. Впрочем, обещания так и остались обещаниями. И свои требования главе государства пришлось повторять на расширенной коллегии МВД в пятницу, 10 июля. Порошенко был возмущен тем фактом, что, вместо прекращения незаконной добычи и вывоза янтаря, местные правоохранители допустили исчезновение более двух десятков килограммов «солнечного камня»… из комнаты хранения вещественных доказательств.

«На днях получил информацию о том, как из служебного помещения органа внутренних дел похитили 27 кг янтаря, ранее изъятого у преступников», - посетовал президент и добавил, что, тем не менее, сроки для проведения операции по задержанию преступников, которые занимаются незаконной добычей янтаря, не меняются.

Любопытно, что в тот же день (8 июля), когда в Ровенской области вскрылась пропажа янтаря, изъятого в декабре 2014 года, и прокуратура начала расследование, управление МВД в Житомирской области отчиталось, что нелегальная добыча «солнечного камня» в области пресечена. К сожалению, на деле это означает, что нелегальные старатели пока просто затаились. Как делали это неоднократно, пока местные силовики проводили показательные рейды для журналистов.

Проверки «для галочки»

УНИАН бывал на таких проверках и осенью прошлого года вблизи села Шебедиха, и в нынешнем году в Олевске. Причем, изменения, которые происходили с местностью в промежутках между рейдами были видны невооруженным глазом – разрытой старателями земли под лесом и, соответственно, уничтоженных деревьев становилось только больше, там, где раньше были лачуги нелегальных добытчиков янтаря, появился деревянный городок, с импровизированной столовой и даже некоторым подобием парковки для техники, необходимой для вымывания «солнечного камня» из песка. Кроме того, сами копатели странным образом исчезали из поля зрения участников рейдов буквально за полчаса до того, как правоохранители готовы были застать их на горячем.

Тем временем, милиционеры продолжают объяснять это тем, что преступные группы, которые занимаются нелегальной добычей янтаря, наладили схему контроля за выездами работников милиции на места незаконной добычи. «Эта схема включает в себя лиц, которые заранее сообщали правонарушителям о приближении правоохранительных органов. Это давало возможность правонарушителям скрыться с места совершения преступления и скрыть орудие и предмет преступления», - говорится в ответе УМВД Украины в Житомирской области на запрос корреспондента УНИАН.

Те же из старателей, кто не убегал, в основном, оказывались местными жителями, изможденными тяжелым трудом за копейки (весь доход с реализации янтаря попадает отнюдь не в карманы простых добытчиков). Учитывая, что зачастую правоохранителям нечего у них изъять, а потому и не предъявить никаких обвинений, посетовав на тяжелую жизнь, мол, больше в регионе заработать негде, их отпускали на все четыре стороны.

И, опять же, в местной милиции уверяют, что ничего не могут поделать. Во-первых, мол, такое правонарушение не является тяжелым, поэтому не дает возможности при документировании нарушения «использовать оперативно-розыскные мероприятия и, в дальнейшем, негласные следственные (розыскные) действия, без которых практически невозможно установить организаторов, каналы сбыта и всю преступную цепь».

Низкий уровень жизни как фактор разрушения экосистемы

А одной из главных проблем, которая мешает местной власти победить нелегалов, остается «большая безработица и низкий уровень жизни». «Данный вид незаконного заработка вызывает массовую поддержку среди местного населения», - отмечают в милиции.

«Конечно, мы понимаем, что этих несколько тысяч человек (нелегальных старателей – УНИАН), которые, как мы сейчас слышим, (хотя это тоже все, вы понимаете, такой популизм, что они недоедают и что они уже якобы от голода мрут и сюда приезжают), так вот – мы понимаем, что это не является полной правдой. В то же время мы понимаем, что мы не выгоним их отсюда, это однозначно. Потому что никто с ними воевать не будет», - вторит правоохранителям глава Житомирской обладминистрации Сергей Машковский.

По его словам, местная власть должна сконцентрироваться на борьбе с нелегальной скупкой добытого янтаря, с нелегальным оборотом оружия в районах незаконной добычи и борьбе с криминализацией региона. На сегодняшний день, по данным начальника УМВД Украины в Житомирской области Валерия Рудыка, усилия милиции направлены на выявление и документирование тех, кто закупал незаконно добытый янтарь, и организаторов этого нелегального бизнеса с миллионными прибылями: «Правоохранители совместно с работниками СБУ, экологической инспекции, лесниками задерживают нарушителей и технику». Сейчас милиция расследует более 50 соответствующих уголовных производств.

«А дальше мы надеемся на помощь наших народных депутатов, законодательного органа, они примут закон о легализации (законопроект «О добыче и реализации янтаря» принят Верховной Радой 23 апреля в первом чтении – УНИАН)», - отметил губернатор.

Собственно, большинство местных мелких старателей тоже не против работать легально. Но, пока у парламентариев дойдут руки до решения этого вопроса, бюджет страны не получает ни копейки, и все больше территорий украинского Полесья превращаются в лунные пейзажи. «Местные жители готовы жертвовать лесом, который находится рядом с домом, чтобы иметь хоть какую-то прибыль, - рассказывает Инна Билецкая. – Если еще несколько лет назад полесские семьи, в большинстве своем, многодетные, жили с заготовки грибов и ягод, то теперь все дружно пошли «на копанки»… И, к сожалению, о защите окружающей среды речь не идет вообще. Например, в селе Березовом, одном из самых крупных в Ровенской области, под белорусской границей, старатели фактически уничтожили пруд, проводя добычу янтаря на его берегу. Рыба погибла, купаться там опасно, но ни один эколог не поднял этой проблемы».

Апокалипсис сегодня

Если на локальном уровне экологические инициативы по спасению лесов в Ровенской, Волынской и Житомирской областях еще не прижилась, то на центральном уровне проблема хотя бы привлекла к себе внимание. «Варварские методы добычи янтаря наносят громадный ущерб лесам в северных районах Волыни и Полесья. На Житомирщине доводилось увидеть десятки гектаров сплошь перекопанного соснового леса. В некоторых местах лес похож на муравейник. Природе наносится почти невосполнимый ущерб. Огромные ямы уничтожают ландшафт, подрытые деревья падают, лес превращается в пустыню», - рассказывает эколог, сопредседатель Ассоциации зеленых Украины Ярослав Задесенец.

По его словам, дико видеть, что остается после старателей. «После того, как на выжженном или вырубленном участке леса экскаватор раскапывает длинную траншею, откуда камни с помощью помп вымываются водой, лес больше напоминает настоящий лунный ландшафт или площадку для съемки художественных фильмов с апокалиптическим сюжетом», - отмечает он.

По мнению эколога, уничтожение лесов и всего живого в них непосредственно влияет на всю экосистему громадного района, вплоть до заметных изменений климатической ситуации. «Кроме того, на восстановление и рекультивацию верхних слоев грунта, серьезно пострадавших от подобного вмешательства, требуются огромные средства и немало времени. Если добавить сюда естественное время для восстановления лесных массивов хотя бы в первичных объемах, получаем десятки и еще раз десятки лет, в течение которых весь регион будет реально ощущать последствия варварского уничтожения человеком природных богатств страны», - уверен он.

К сожалению, учитывая последние тенденции в работе украинского парламента, рассчитывать на действенные решения по легализации добычи янтаря до конца текущей сессии Верховной Рады вряд ли стоит.

Татьяна Урбанская, Зоя Юхимчук