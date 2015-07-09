Суд в Ростове продлил срок ареста Сенцова и назначил дату первого слушания по его делу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе суда по итогам предварительного слушания по делу. "Заседание начнется 21 июля в 9.30", - сообщил сотрудник пресс-службы.

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Российские следователи обвиняют Олега Сенцова в создании террористического сообщества, которое якобы действовало на территории Крыма и было структурным подразделением "Правого сектора".

Олег Сенцов был задержан сотрудниками ФСБ РФ в мае 2014 года в Крыму. Следователи считают, что он организовал поджоги в симферопольском отделении "Единой России" и офисе организации "Русская община". Режиссера также обвиняют в подготовке взрыва у памятника Ленину в Симферополе. В середине апреля 2015 года ему предъявили новое обвинение – в незаконном хранении оружия.

В мае Мосгорсуд продлил срок ареста украинского режиссера до 11 июля.

По уголовному делу о подготовке терактов в Крыму, помимо Олега Сенцова, проходят еще три человека: Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний.

Афанасьев и Чирний ранее дали признательные показания и, заключив сделку со следствием, были осуждены на 7 лет лишения свободы каждый. Кольченко в настоящее время содержатся в московском СИЗО.