В Рубежном решили демонтировать и перенести в музей памятники Ленину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

На заседании сессии Городского совета Рубежного был вынесен вопрос о демонтаже и переносе памятников Ленину в коммунальное учреждение "Городской музей". Это решение поддержали 20 из 22 присутствующих депутатов.

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"Депутаты проголосовали за то, чтобы демонтировать памятники на улице Ленина (район школы № 6), а также на улице Чехова (район ДК ООО "Заря-сервис-плюс"), причем демонтаж необходимо провести, не нарушая целостности скульптуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что демонтаж будет выполнять предприятие "Рубежноетеплокоммунэнерго". Вместе с тем, демонтировать памятник Ленину, расположенный на площади Химиков, депутаты решили рекомендовать предприятию "Рубежанский Краситель".