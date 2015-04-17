Желто-голубая "маска" не спасла Ленина в Станице Луганской (фото)

Вчера патриотически настроенные активисты поселка обвязали лицо «вождя» желто-синей «маской», а потом «вручили» ему национальный украинский флаг. Утром работники РГА, пришедшие на работу, обнаружили Ленина в горизонтальном положении.

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Об этом сообщает пресс-служба Геннадия Москаля.

Памятник "вождю мирового пролетариата" стоял возле здания райгосадминистрации и оставался едва ли не единственным объектом в центральной части поселка, который не пострадал в результате боевых действий.

Ближайшие опорные пункты боевиков находятся от РГА всего за километр, за прошлый и начало этого года Станицу Луганскую обстреливали из тяжелой артиллерии, танков, минометов, «Градов» и т.д. по несколько раз в сутки.

Осколочные и пулевые повреждения претерпела в том числе и райгосадминистрация, и только Ленин оставался невредимым.