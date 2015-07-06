За прошедшие сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, с 18.00 до полуночи 5 июля пророссийские незаконные вооруженные формирования более 20 раз обстреливали украинских силовиков.