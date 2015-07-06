За прошедшие сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных
12:58, 06 июля 2015Война
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За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины в результате активных боевых действий погибших среди украинских военнослужащих не было, трое бойцов получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, с 18.00 до полуночи 5 июля пророссийские незаконные вооруженные формирования более 20 раз обстреливали украинских силовиков.
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