"Радиации в Киеве нет": жителей столицы призвали несколько дней не выходить из дома

Кличко заверил, что утром лично проверял радиационный фон в Чернобыльской зоне.

Радиационного заражения в столице нет, но киевлянам советуют еще несколько дней оставаться дома.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов, передает ТСН.

Как рассказал Кличко, в пятницу утром он ездил в зону отчуждения, чтобы собственными глазами увидеть ситуацию и проверить радиационный фон.

"Горят торфяники, леса - уровень загрязнения воздуха зашел за опасные рамки. Поэтому совет оставаться дома. Надеемся, что за несколько дней закончат тушить пожары и нормальная ситуация восстановится. Уверяю, что радиации в Киеве нет", - подчеркнул он.

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Кличко также призвал жителей Киева закрыть окна в своих домах.

В ГСЧС Украины накануне заверили, что распространение запаха продуктов горения, которое наблюдается в воздухе на территории города Киева, химической и радиологической угрозы не представляет.

Причиной загрязнения воздуха в Киеве стали масштабные пожары в лесах Чернобыльской зоны отчуждения и Житомирской области.