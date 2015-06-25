Суд над подозреваемым в убийстве Бузины Полищуком перенесли на 2 июля

Суд, который должен рассмотреть изменение меры пресечения для Дениса Полищука, перенесен на 2 июля, передает LB.ua.

Слушание должно было состояться сегодня, 25 июня, в Апелляционном суде Киева в 14.00.

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Как сообщал УНИАН, по подозрению в убийстве Бузины были задержаны двое киевлян Медведько Андрей Александрович, 27.09.1989 г. р., Полищук Денис Валерьевич, 14.06.1990 г.р. Медведько был членом самообороны Майдана и бойцом батальона "Киев-2".

Спустя некоторое время был задержан третий подозреваемый, которого вскоре отпустили. Стоит отметить, что имя третьего подозреваемого представители правоохранительных органов не назвали.

Подозреваемых Полищука и Медведько Шевченковский районный суд города Киева постановил арестовать на два месяца.

Но 23 июня подозреваемый в убийстве Олеся Бузины Денис Полищук вышел на свободу после того, как за него внесли залог в 5 миллионов гривень.