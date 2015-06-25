СБУ задержала двух россиянок на "перевалочной базе" ИГ в Днепропетровске

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в съемной квартире правоохранители задержали двух гражданок Российской Федерации. Сотрудники спецслужбы выяснили, что женщины были выдворены с территории Турции и Египта по подозрению в причастности к террористической деятельности.

В Украину исламистки прибыли нелегально с территории России. Во время "отдыха" в нашей стране задержанные планировали изготовить поддельные документы для поездки в Сирию транзитом через Турцию, говорится в сообщении.

По данным СБУ, одна из исламисток для подтверждения своей личности предоставила поддельный паспорт, выданный на имя гражданки Узбекистана, с фальшивыми штампами о пересечении государственной границы Украины. При себе женщины хранили рукописные тексты, которые пропагандируют межрелигиозную вражду и разжигают ненависть к представителям других конфессий.

Читайте такжеБоевики ИГ обезглавили 10 талибов у афгано-пакистанской границы

В отношении гражданки РФ, которая предоставила поддельные документы, открыто уголовное производство по ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Ее соотечественницу принудительно вернут в страну постоянного проживания или третью страну с запретом въезда в Украину на три года.