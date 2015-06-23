В Одессе участника "народной рады Бессарабии" приговорили к 5 годам лишения свободы

Как сообщили УНИАН в суде, 39-летний житель региона организовал ряд антиукраинских акций протеста на территории южных районов области.

Он признал свою вину, в частности, в причастности к организации массовой акции возле Белгород-Днестровского морского торгового порта, с перекрытием дороги до предприятия. На акцию 14 марта были свезены автобусами наемные «активисты», в том числе из Одессы.

От руководителей «народной рады Бессарабии» обвиняемый получил для организации этого незаконного мероприятия 80 тыс. грн. Он также вел переговоры о проведении в гостиничном комплексе «Фрумушика-Нова» (Тарутинский район) учредительного съезда вышеназванной организации, который там состоялся после вмешательства СБУ.

Читайте такжеВ Одессе задержали члена террористической группировки "коммунисты-революционеры" (фото)

Установлено, что в задачи «народного совета Бессарабии» входило формирование в обществе искаженного представления о неспособности государственных институтов выполнять свои функции на территории южных районов области (украинской части Бессарабии), культивирование идеи культурно-национальной самостоятельности Бессарабии и тому подобное.

Членам организации также была поставлена цель добиться для Бессарабии особого статуса, вплоть до самостоятельного государственного образования.

После задержания мужчина с 29 апреля содержался в следственном изоляторе. Он признан виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины) и приговорен к 5 годам лишения свободы с отсрочкой приговора на 3 года.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Управление СБУ в Одесской области заявило, что устанавливает причастных к созданию организации «народный совет Бессарабии». Было открыто уголовное производство по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Информация о проведении в Одессе учредительной конференции организации «народный совет Бессарабии» появилась 6 апреля в нескольких, в основном пророссийских СМИ, которые сослались на сайт якобы созданной организации. Советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook написал, что официальный сайт «народной рады Бессарабии» зарегистрировано в Москве с предоставлением при регистрации российского номера мобильного телефона.