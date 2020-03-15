В поиске пропавших в Азовском море рыбаков задействовали вертолет ГСЧС

Спасатели завершили обследование 900 кв. м акватории моря. Пропавших рыбаков найти не удалось.

Для поиска трех рыбаков, пропавших в Азовском море, задействовали вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. «По состоянию на 15:00 15 марта спасатели ГСЧС на вертолете Ми-8МТ завершили обследование 900 кв. м акватории Азовского моря. Пропавших рыбаков найти не удалось», - говорится в сообщении.

Поиск пропавших рыбаков продолжается. В акватории моря поиск осуществляют 4 единицы техники и личный состав Вооруженных сил Украины, пограничного отряда, ГП «Морской спасательно-координационный центр», КП «Морская поисково-спасательная служба» и Бердянская городская спасательно-водолазная служба.

Отмечается, что сейчас в Бердянске наблюдается усиление северо-западного ветра, что существенно снижает эффективность проведения поисковых работ вдоль береговой линии.

Как сообщал УНИАН, 14 марта около 6:00 в Бердянске трое рыбаков на деревянном плавсредстве вышли в Азовское море, и в установленное время не вернулись на берег.