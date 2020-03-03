На Черниговщине найдено тело одного из рыбаков, которые пропали на Киевском море

Поиски второго мужчины продолжаются.

На Черниговщине нашли тело одного из двух рыбаков, которые пропали на Киевском море в конце февраля.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как сообщается, сегодня в 12:00 вблизи с. Лошакова Гута Козелецкого района Черниговской области на расстоянии около 70 м от берега в воде найдено тело одного из рыбаков.

Сейчас продолжаются поиски второго мужа.

Всего к поисковой операции привлечено 55 человек и 11 единиц техники, из них от ГСЧС — 14 человек и 5 единиц техники, в частности, вертолет H-225 Super Puma.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля около 10:00 вблизи с. Страхолесье Иванковского района двое мужчин вышли на лодке в акваторию Киевского водохранилища на рыбалку. Последний раз мужчины выходили на связь в ночь на 29 февраля, после чего связь с ними исчезла.