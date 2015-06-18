Комбат "Киева-2" о подозреваемом в убийстве Бузины: на него можно было положиться

Войцеховский подчеркнул, что экс-боец специализировался как сапер и хороший подчиненный, передает "Радио Свобода".

"На него можно было положиться, и я готов был с ним служить и в дальнейшем. Относительно обвинений – я об этом услышал только от вас. По службе могу его характеризовать только с положительной стороны", – заявил комбат.

Известно, что подозреваемый в убийстве Бузины служил в батальоне «Киев-2» в течение осени 2014 года.

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«А.М. перешел от нас 4-5 месяцев назад. Он хотел воевать больше, а у нас тогда были более милицейские функции. Вместе с еще несколькими ребятами он перешел в спецподразделение «Гарпун», сформированное на базе Киевского областного управления МВД», – рассказал Войцеховский.

Сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков и городская прокуратура Киева сообщили о задержании двух подозреваемых в деле об убийстве журналиста Олеся Бузины. По словам главы МВД, один из задержанных служил в спецроте Министерства внутренних дел Украины «Гарпун».

Позже Аваков сообщил о задержании еще одного подозреваемого.