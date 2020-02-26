Били и снимали на видео: на Житомирщине суд отправил под арест двух несовершеннолетних

На суде стало известно о новых подробностях конфликта.

В Бердичеве на Житомирщине суд отправил под домашний арест двух несовершеннолетних, которые избили знакомую и сняли расправу на видео.

Читайте такжеВ Киеве будут судить подозреваемых в жестоком нападении на ветерана АТО и его женуОб этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Бердичевского горрайонного суда.

Как отмечается в сообщении, такое решение суд вынес вчера, 25 февраля.

К несовершеннолетним на два месяца применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Им запрещено покидать жилище с 17:00 до 07:00 следующих суток.

В сообщении пресс-службы суда также отмечается, что школьницы издевались над девушкой из-за незначительного повода. Били ее в помещении сельской развалившейся бани села Хажин Бердичевского района, «стремясь показать свое пренебрежение к существующим правилам норм поведения в обществе, а также – самоутвердиться за счет унижения других».

Какое наказание понесет еще одна участница этого конфликта, которая также принимала участие в избиении девушки, в суде не указывают.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля в Бердичевском районе этим девушкам и еще одной их подруге было сообщено о подозрении. Пострадавшая от избиения девочка после инцидента оказалась в больнице.

17 февраля в селе Хажин Бердичевского района школьницы из-за парня жестоко избили 14-летнюю девушку и сняли издевательства на телефон. Также видео этого конфликта было опубликовано в Facebook в группе «Подслушано в Бердичеве». Там видно, как двое девушек-подростков наносят потерпевшей удары руками и ногами, таскают по земле за волосы. По данным полиции, между четырьмя школьницами (2005 года рождения) возник конфликт якобы из-за парня. Все они знакомы и поддерживали отношения, хотя учатся в разных школах.