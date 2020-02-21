"Не выдумывайте ерунды": эвакуированная из Уханя девушка счастлива вернуться в Украину

Девушка поблагодарила всех, кто сопровождал группу из Китая в Новые Санжары.

Украинка Александра Волкова, которая работала в Китае моделью, поделилась в своем фотоблоге, что не жалуется на условия жизни в медцентре "Новые Санжары".

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Ранее девушка выкладывала видео из комнат, на которых показала поломанные двери и сомнительного качества санузел. Однако, она говорит, что СМИ поняли ее послание неправильно, и что она вовсе не жалуется на условия в санатории, передает ТСН.

"Дорогие комментаторы, которые от моего имени пишут, что я чем-то недовольна. Я рада, что я приехала, мне абсолютно все равно, в каких условиях я живу. Я четыре года прожила в общежитии и меня ничем не напугать. А вы не выдумывайте свои глупости", - эмоционально заявила девушка.

Александра отметила, что общаться с прессой эвакуированные пока не могут. А также заверила, что искренне благодарна всем службам, которые были приобщены к транспортировке украинцев и иностранцев от самого Уханя до Новых Санжар.