ВСУ должны достичь критериев и стандартов стран-членов НАТО - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказала начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины подполковник Оксана Гаврилюк.

Читайте такжеМинобороны планирует создать силы спецопераций по стандартам НАТО

Она напомнила, что в министерстве продолжается реформа системы управления и обеспечения ВСУ. Основные усилия направлены на то, чтобы максимально эффективно использовать бюджетные средства и постепенно перейти от модернизации и закупки вооружения и военной техники к разработке новых.

"Среди приоритетных задач, стоящих перед оборонным ведомством, - достижение Вооруженными Силами Украины критериев и стандартов стран-членов НАТО. А также назначение на должность высшего руководящего состава армии военнослужащих, которые имеют опыт выполнения задач в зоне проведения антитеррористической операции", - сказала Гаврилюк.

По ее словам, часть этих задач уже выполняется. "Сформированы две новые механизированные, четыре мотопехотные, три артиллерийские бригады, аэромобильную бригаду и бригаду армейской авиации, а также 37 мотопехотных батальонов, что значительно усилило боевую способность войск", - отметила она.

Кроме того, Гаврилюк отметила, что на сегодня внедрены новые стандарты подготовки войск и органов управления практически на всех уровнях, с учетом опыта проведения АТО.

"По государственным контрактам в действующую армию поставлено около 1 тысячи единиц вооружения и военной техники, 260 тысяч боеприпасов", - добавила она.

Также в двух воинских частях был "начат эксперимент" по внедрению новой системы питания военнослужащих, в результате чего значительно улучшился их рацион.