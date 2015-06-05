Минобороны утвердило первые военные стандарты на основе НАТОвских

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, сегодня в Киеве состоялось рабочее совещание под руководством заместителя министра обороны Украины Юрия Гусева по внедрению в отечественном оборонном ведомстве стандартов НАТО.

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"По результатам мероприятия, в котором приняли участие представители структурных подразделений Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных сил Украины, было утверждено два военных стандарта Министерства обороны Украины на основе стандартов НАТО - STANAG 2920, STANAG 4926. Утверждение указанных стандартов в дальнейшем позволит осуществлять закупку и обеспечение военнослужащих Вооруженных Сил Украины качественными средствами защиты и обмундированием, в том числе защитными очками, бронежилетами, шлемами и тому подобное", - говорится в сообщении ведомства.

"Это очень важный шаг, который имеет чрезвычайную важность в первую очередь для личного состава, привлеченного к участию в контртеррористической операции", - подчеркнул Гусев.

Он также подчеркнул на необходимости интенсификации внедрения в сфере обороны Украины передового опыта стран-членов НАТО и поставил соответствующие задачи.