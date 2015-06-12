Боевики увеличили количество обстрелов по позициям украинских военных - штаб АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Антон Миронович во время брифинга, приводя статистику обстрелов со стороны боевиков за последние два месяца.

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"По сравнению с апрелем, в мае количество обстрелов увеличилось примерно на 25%", - сказал он и добавил, что в апреле на всех направлениях было совершено 1 тыс. 356 обстрелов со стороны террористов, а в мае – 1 тыс. 779.

Так, Миронович отметил, что тенденция не меняется, динамика растет.

"В течение только последних двух дней мы фиксировали ежесуточно от 60 до 80 обстрелов. В конце мая средняя цифра была примерно 50 обстрелов. То есть динамика немного возросла", - констатировал представитель штаба АТО.