Боевики увеличили количество обстрелов по позициям украинских военных - штаб АТО
В зоне проведения АТО количество обстрелов со стороны террористов растет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Антон Миронович во время брифинга, приводя статистику обстрелов со стороны боевиков за последние два месяца.
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"По сравнению с апрелем, в мае количество обстрелов увеличилось примерно на 25%", - сказал он и добавил, что в апреле на всех направлениях было совершено 1 тыс. 356 обстрелов со стороны террористов, а в мае – 1 тыс. 779.
Так, Миронович отметил, что тенденция не меняется, динамика растет.
"В течение только последних двух дней мы фиксировали ежесуточно от 60 до 80 обстрелов. В конце мая средняя цифра была примерно 50 обстрелов. То есть динамика немного возросла", - констатировал представитель штаба АТО.