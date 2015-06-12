На нефтебазе под Киевом продолжают гореть три больших резервуара с топливом

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 06:30 12 июня продолжается горение 3 резервуаров емкостью 900 куб. м. Сейчас спасатели готовятся провести очередную пенную атаку", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ ГСЧС заявили, что в Киеве не выявили превышения норм загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул вечером 8 июня. По данным Минздрава, погибли пять человек и 14 пострадали. Тушение пожара продолжается до сих пор.

Вечером 11 июня, по данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, локализация пожара подошла к финальной стадии.