Москаль передал Генпрокуратуре и МВД перечень преступлений, совершенных "добровольцами" "Айдара"

Как сообщает пресс-служба Москаля, часть из этих "добровольцев" не была официально оформлена в батальоне, при том, что в период руководства батальоном Сергея Мельничука им предоставили оружие.

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"С трибуны Верховной Рады было заявлено, что Генпрокуратура расследует преступления Мельничука только в Киеве, Киевской и Житомирской области, - заявляет Москаль. – В то же время есть куча фактов похищений, вымогательств, пыток, грабежей, незаконного применения оружия и т.д. в зоне проведения АТО".

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Как правило, по данным пресс-службы, эти преступления совершены так называемыми добровольцами, которые получили от Мельничука незарегистрированное оружие, носили нашивки "Айдара", но по документам в батальоне не значились.

"Я еще раз подчеркиваю, что часть "Айдара" действительно с оружием в рукахзащищает территориальную целостность Украины на передовой, тогда как другая часть решила банально заработать на войне. В перечне только 25 процентов преступлений, среди которых самые тяжелые и самые резонансные – похищение госслужащих с требованием выкупа, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, ограбление предпринимателей и тому подобное. Ко мне ежедневно обращаются пострадавшие и их родные с вопросом, будут ли когда-нибудь виновные наказаны. И что мне им говорить – что Мельничука будут судить только за Киев, Киевскую и Житомирскую область?" - цитирует пресс-служба Москаля.

По его словам, все названные преступления должны быть расследованы правоохранительными органами, а виновники привлечены к строжайшей ответственности, согласно с украинским законодательством.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Мельничука, но отказалась дать согласие на его задержание и арест.

Основная статья, которую инкриминируют экс-командиру батальона "Айдар" Мельничуку, - создание преступной организации.

Выступая в Верховной Раде и.о. генерального прокурора Украины Владимир Гузырь заявил, что Мельничук причастен к противоправным действиям не в зоне боевых действий.