Стали известны детали предстоящего марша крымских татар на полуостров

По словам Джемилева, акция будет носить мирный характер.

Участники шествия, которое запланировал Меджлис крымскотатарского народа в Крым на начало мая, ставят своей целью напомнить об оккупации полуострова.

Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев в интервью изданию "Апостроф".

Он подчеркнул, что основные детали пока раскрывать не будут, но сравнил предстоящее событие с блокадой полуострова.

"Мы пока не раскрываем детали. Но надеемся, что эта акция поднимет тему Крыма так же, как блокада 2015 года", - сказал Джемилев.

Численность марша, по его словам, зависит от того, как удастся донести необходимость акции до украинцев. "Также все зависит и от наших международных партнеров. Планируется, что будут присутствовать депутаты Европарламента, ПАСЕ, видные государственные деятели западных стран. Но мы только начинаем думать об организации", - пояснил он, добавив, что маршрут шествия пока не уточняют.

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"Хотим, чтобы оккупанты готовились на всех направлениях, чтобы им было более затратно", - сказал нардеп.

Джемилев также уточнил, что организаторы понимают возможность провокаций со стороны оккупантов. При этом, он подчеркнул, что акция будет носить мирный характер. "Мы туда идем с голыми руками, без оружия", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, крымские татары 3 мая планируют отправиться в оккупированный Крым в рамках международной мирной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".

На такие планы уже отреагировали представители оккупационной власти полуострова.