В России уверяют, что Савченко "нормально питается и не жалуется на самочувствие"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета, об этом они заявили после посещения Савченко в СИЗО.

"Она начала внимательно знакомиться с материалами своего дела. Чувствует себя нормально, ест, весит 67 килограммов. Настроение нормальное, выдержанное", - заявила Глинка.

Читайте такжеРоссийский следственный комитет заявил о завершении следствия по делу Савченко

По словам Федотова, Савченко намерена в сжатые сроки ознакомиться с материалами дела, чтобы как можно быстрее начался судебный процесс.

В беседе с Глинкой ее больше интересовало, что происходит на Донбассе, и как удается помогать раненым и больным детям.

Члены Совета неоднократно посещали Савченко с целью проверить состояние ее здоровья и условия содержания. В начале марта после сообщений о тяжелом состоянии здоровья Савченко, СПЧ обратился к Генеральной прокуратуре РФ и Следственному комитету с просьбой изменить ей меру пресечения.

Справка УНИАН. Савченко похитили боевики на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии "Батькивщина". Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

В декабре Савченко объявила голодовку.

24 апреля этого года Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве убийству двух и более лиц и незаконном пересечении границы.

21 мая ее адвокат Марк Фейгин заявил: "Предварительное следствие завершено. Дальше ознакомление по ст. 217 УПК РФ. Ознакомление с 24 томами, предоставленными следствием, займет примерно полтора месяца. Затем обвинительное заключение, предварительные слушания. Следовательно суд может состояться в августе".

В середине мая Савченко прекратила голодовку.