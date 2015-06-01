Адвокаты начинают ознакомление с делом Савченко

Он написал в Twitter: «Подписал протокол об окончании следственных действий по делу Надежды Савченко. Далее стадия ознакомления с делом».

Справка УНИАН. Савченко похитили боевики на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

Читайте такжеРоссийский следственный комитет заявил о завершении следствия по делу СавченкоВ декабре Савченко объявила голодовку.

24 апреля этого года Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве убийству двух и более лиц и в незаконном пересечении границы.

21 мая ее адвокат Марк Фейгин заявил: «Предварительное следствие закончено. Дальше ознакомления по ст. 217 УПК РФ. Ознакомление с 24 томами, предоставленными следствием, займет примерно полтора месяца. Затем обвинительное заключение, предварительные слушания. Так что суд может состояться в августе».

Фейгин подчеркнул, что Савченко обвиняют по трем эпизодам: пособничество в убийстве российских журналистов, незаконное пересечение границы России, а также покушение на убийство пятерых человек. Речь идет о гражданах, которые спаслись после обстрела российских корреспондентов под Луганском, добавил он.