Прощание с жертвами трагедии «Боинга»: Ужасно, что наши ребята прилетели «пассажирами»

Родственники погибших в авиакатастрофе украинцев прибыли к терминалу «D» еще в 10 утра.

«Таблетки есть, до вечера как-то протянем» - «Тепло одета, а меня из-за нервов всю трясет», - тихо переговаривались женщины в черных платках.

Все категорически отказывались общаться с прессой и ожидали прилета борта с телами в одном из залов терминала. Чуть позже возле него начали собираться сотрудники «Международных авиалиний Украины» и аэропорта.

«Я пограничник. Я ни с кем из погибших не был близко знаком, но я их всех помню в лицо. И до сих пор помню то страшное утро. Уже было понятно, что произошла катастрофа, но на табло почти до 8 утра была строчка с этим рейсом. И что было делать? Есть «самолет задерживается», но нет «самолет разбился”», - рассказал УНИАН Сергей, сотрудник госпогранслужбы.

Практически все наши собеседники говорили, что до сих пор не могут поверить в произошедшее.

«В голове не укладывается. Ужасно, что наши ребята прилетели «пассажирами», что их доставил такой борт. Пилоты часто к нам заходили в офис, а теперь мы идем к ним… Страшно, очень страшно зайти и увидеть эти девять гробов. Просто не знаем, где взять силы, чтобы попрощаться», - рассказала сотрудница «МАУ» Наталья.

«В первые дни после трагедии в офисе стояла тишина. Было слышно только: «Привет» - «Привет». Никаких разговоров, так всех ошеломила катастрофа. И все понимали, что именно произошло. Просто так с экрана радара не пропадают, - говорит еще один сотрудник «МАУ» Виталий. - Я хорошо знал КВС (командир воздушного судна Владимир Гапоненко, - УНИАН). Был отличным другом, в футбол вместе играли... У него жена, двое детей… Психологи постоянно работают с семьями, но те просто убиты горем».

После часа дня завершилась официальная церемония и родные, друзья, коллеги смогли попрощаться с погибшими. Ряд гробов стоял под выключенными терминалами, которые сообщают об вылете и прибывающих рейсах. Людей собралось несколько сотен, приходилось ждать до получаса, чтобы подойти ближе и возложить цветы.

Среди тех, кто приехал в «Борисполь», был и предприниматель Амир Малек, который 20 лет назад перебрался в Украину из Ирана.

«Я должен был лететь в Тегеран 2 января и планировал возвращаться 8 января. Я мог лететь на том «боинге»… Могли бы и со мной прощаться, но я перенес поездку. На днях надо вылетать в Иран, и вы представить себе не можете, как мне страшно», - рассказывал Амир.

По его словам, катастрофа украинского «Боинга» остается одной из самых обсуждаемых новостей на его родине.

«Я не понимаю, как могут наказать тех, кто выпустил ракеты. Первые три дня они все отрицали. Сейчас говорят: «Ошибка». Какая ошибка? Одно дело сбить самолет где-то у границы, а другое - у аэропорта! - возмущается собеседник УНИАН. – И, знаете, раньше двое моих детей с гордостью говорили: «Наш папа из Ирана». Но я не знаю, будут ли они об этом рассказывать после произошедшего».

На наши расспросы о страхе, о том, каково после произошедшего подниматься на борт, улыбаться пассажирам, бортпроводницы молча пожимали плечами. По словам сотрудников «МАУ», после трагедии из компании уволилось лишь три девушки. Мы пообщались и с несколькими пилотами.

«Ужасно то, что у них не было ни единого шанса. Одно дело, когда возникает внештатная ситуация, а другое – ракеты… Тяжело осознать, что это произошло с самым обычным рейсом. Таких трагедий единицы, и до сих пор не верится в то, что это произошло с нашим «боингом»”, – рассказал командир экипажа Сергей Полоз.

По словам близких, похороны начнутся в ближайшие дни.

УНИАН выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам украинцев, погибших в авиакатастрофе.

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Напомним, 8 января в Иране потерпел крушение самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Пассажиры и экипаж погибли. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. В Иран была направлена ​​экспертная группа из Украины.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных.

17 января министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Иран согласился передать Украине «черные ящики». В то же время, в СМИ появилась информация, что Иран не намерен передавать Украине “черные ящики”, пока сам их не проанализирует.

Влад Абрамов