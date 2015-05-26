Суд в Камбодже оправдал Княжицкого по делу об изнасиловании

Об этом сообщает азиатское подразделение Associated Press, передает "Украинская правда". Издание также привело реакцию самого депутата – он заявил, что это решение суда является облегчением для его матери и супруги.

Читайте такжеУкраинский Интерпол не будет выдавать Княжицкого Камбодже

Сторона обвинения может обжаловать это решение в течение месяца.

Напомним, в конце марта Интерпол объявил Николая Княжицкого в международный розыск по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней камбоджийки.

Сам депутат назвал эти обвинения безосновательными. По его словам, в день преступления он находился в Киеве и вел телепередачу. На следующий день стало известно, что Интерпол приостановил розыск Николая Княжицкого, а через некоторое время его страница с сайта ведомства была удалена.