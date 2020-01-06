Освобожденным из плена боевиков восстанавливают документы - Минветеранов

В первую очередь бывшие пленники нуждаются в восстановлении здоровья и документов.

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц решает первоочередные потребности украинцев, освобожденных из плена боевиков.

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Как сообщается на сайте Минветеранов, работники министерства ежедневно посещают тех, кто 29 декабря был освобожден, доставлен в Киев и размещен в клинической больнице «Феофания».

Совместно с привлеченными специалистами сотрудники Минветеранов предоставляют необходимые услуги и консультации.

«Люди нуждаются в юридических консультациях и помощи, в первую очередь им всем необходимо восстановление документов: паспорт, водительское удостоверение и другие. Это нужно в том числе и для того, чтобы в дальнейшем комиссия могла обработать их обращения по поводу выплаты им 100 тыс. грн материальной помощи», - сообщил начальник управления Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк.

Кроме юридической, люди нуждаются еще и в медицинской помощи. По результатам обследований принимается решение о предоставлении той или иной помощи.

Как сообщила советник министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц по медицинским вопросам Татьяна Тимошенко, в первую очередь освобожденным из плена необходимо получить стоматологические услуги, в том числе со сложными манипуляциями, имплантацией, которые будут предоставлены им бесплатно.

«Минветеранов удалось договориться с ассоциацией стоматологов об их содействии. Также у тех, кто был лишен личной свободы, наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеющиеся челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за пыток и издевательств, которым они подвергались в плену», - добавила Тимошенко.

Также с людьми ежедневно работают психологи, предоставляя им комплексную помощь и поддержку.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек (12 военных и 64 гражданских) в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что в плену поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе остаются около 300 человек.