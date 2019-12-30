Киевлянин предстанет перед судом за жестокое убийство собаки - прокуратура

Мужчина убил животное из-за неприязненного отношения к его владелице.

Киевская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя Киева по факту жестокого обращения с животным, что привело к его гибели.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Инцидент произошел в Деснянском районе столицы. Подозреваемый на почве неприязненных отношений с хозяйкой собаки кухонным ножом нанес животному мощный удар в область брюшной полости. В результате полученной травмы собака умерла.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, совершенное умышленно, что привело к гибели животного).

За совершенное мужчине грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

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