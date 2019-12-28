Десяток Санта Клаусов в Одессе дарили прохожим подарки (фото)

Санта Клаусы решили пройтись не только туристическими местами Одессы, но и общественным транспортом.

Накануне новогодних праздников десяток мужчин и женщин, переодетых в Санта Клаусов, дарили прохожим подарки.

Об этом пишет OdesaDilova.info

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Санта Клаусы решили пройтись не только туристическими местами Одессы, но и общественным транспортом. Подарки получили, в частности, пассажиры городского троллейбуса.

«Накануне самых волшебных праздников хочется, чтобы в жизни происходили чудеса, было побольше приятных сюрпризов, поводов для радости и искренних улыбок. Помните, как в мультфильме: «Это мне? А за что? – Просто так!», – рассказали инициаторы идеи.

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