Среди пострадавших в результате авиакатастрофы в Казахстане есть двое украинцев - МИД

Врачи уверяют, что угрозы их жизни нет, в обоих травмы средней тяжести - проблемы с позвоночником.

Среди пострадавших в результате авиакатастрофы в Казахстане есть двое украинцев.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"Среди пострадавших есть двое граждан Украины. Оба доставлены в больницу города Алматы. Врачи отмечают, что угрозы их жизни нет, в обоих травмы средней тяжести - проблемы с позвоночником", - сказал он.

По словам Погорельцева, украинский консул общался только с врачами, однако решается вопрос передачи мобильных телефонов пострадавшим, чтобы консул мог пообщаться с ними напрямую.

Он также отметил, что обоим пострадавшим оказывается полноценное консульское сопровождение, а ситуация находится на контроле МИД.

Как сообщал УНИАН, падение самолета Fokker-100 авиакомпании "Bek Air" произошло сегодня, 27 декабря, в районе с. Альмерек Талгарского района. Самолет выполнял перелет по маршруту Алматы - Нур Султан. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. В результате аварии погибли 15 человек, пострадали 66. Они находятся в больницах с травмами различной степени, некоторые - в тяжелом состоянии.

По данным авиационной службы, самолет потерял высоту при взлете, пробил бетонное ограждение, а затем влетел в двухэтажное здание.

Все полеты самолетов такого типа в Казахстане временно приостановили.