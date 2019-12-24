Экс-муж врача Кузьменко в суде заявил, что в ночь убийства Шеремета она была дома
Бывший муж подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врача Юлии Кузьменко Дмитрий Кузьменко во время допроса на судебном заседании в Киевском апелляционном суде заявил, что в ночь убийства она находилась дома.
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Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания суд разрешил допросить бывшего мужа подозреваемой Дмитрия Кузьменко.
По его словам, в ночь с 18 на 19 июля 2016 года вместе с Кузьменко они встречали сына с отдыха, и вернулись посреди ночи. А весь следующий день его жена провела с сыном, а он некоторое время находился на работе, однако всю ночь с 19 на 20 июля супруги провели вместе в своей квартире.
«В ночь с 19 на 20 она бесспорно и без всяких сомнений была дома. Кроме того, у Юли в течение этого времени наблюдались проблемы со здоровьем, которые не позволяли ей надолго покидать помещение», - отметил Кузьменко.
Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.
12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супругов-добровольцев Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко. Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугарь.
Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.
13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на два месяца Антоненко.
18 декабря стало известно, что Антоненко воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины, и отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, из-за подозрений в предвзятости следователей.
23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под стражей.