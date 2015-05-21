Суд в Харькове оставил под стражей российскую диверсантку "Терезу"

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По сведениям прокуратуры, сегодня, 21 мая, Киевский райсуд Харькова рассмотрел ходатайство адвоката Чубаровой об отмене ей меры пресечения. "Защита считает объявленное подозрение необоснованным, соответственно, и мера пресечения, по их мнению, не должна избираться вообще", - отметили в ведомстве.

Читайте такжеЗадержанная накануне в Харькове российская диверсантка допрашивала пленных военных - СБУ

Во время заседания по ходатайству прокуратуры был допрошен свидетель, который подтвердил обоснованность подозрения. "Боец батальона "Азов", который летом прошлого года был в плену, узнал Чубарову, рассказал, что знал ее под именем "Тереза". По его словам, она участвовала в пытках в отношении украинских военнопленных под Марьинкой, сотрудничала с так называемой "ДНР", - подчеркнули в прокуратуре.

Суд в удовлетворении ходатайства отказал. Чубарова остается под стражей. Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля сотрудники СБУ задержали гражданку РФ, сотрудницу так называемого "министерства государственной безопасности" "ДНР" по кличке "Тереза", которую подозревают в организации взрыва у стелы в Харькове и ряде других преступлений.

23 апреля Апелляционный суд Харьковской области отказался отпустить на свободу задержанную по подозрению в терроризме гражданку России Чубарову. Суд постановил оставить избранную Чубаровой 8 апреля Киевским районным судом Харькова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца (до 4 июня) без возможности внесения залога.