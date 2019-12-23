В Одессе восстановят поврежденную вандалами скульптуру-фонтан "Молодость"

Памятник истории дополнят ранее утраченными бронзовыми лягушками.

В Одессе отреставрируют пострадавшую от действий вандалов скульптуру-фонтан «Молодость», которую местные жители также называют «Дети и лягушка».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии города, в конце прошлой недели Координационный совет по вопросам охраны культурного наследия Одесского горсовета рассмотрел научно-проектную документацию по комплексной реставрации указанной скульптурной группы, которую неоднократно повреждали злоумышленники.

Как отмечается, разработчики проекта представили архивные материалы, согласно которым одесская композиция является одной из копий мраморной композиции-фонтана «Молодость», представленной на Парижском художественном салоне в 1904 году.

На оригинальной скульптуре, а также на всех остальных ее копиях во всем мире на чаше фонтана расположена композиция из трех лягушек, отлитых из бронзы.

«Одесскую скульптурную группу в послереволюционный период (после 1917 года – УНИАН) неоднократно перемещали и подвергали изменениям. В результате до наших дней дошла композиция с чашей фонтана, на которой расположена одна бетонная лягушка», - сообщили в мэрии.

По данным пресс-службы, по итогам заседания совета было принято решение о возвращении в процесс реставрации трех бронзовых лягушек.

Кроме того, предполагается, что прилегающая к фонтану территория будет благоустроена (предусмотрено водоотведение и подсветка скульптурного ансамбля).

Как сообщал УНИАН, в конце января этого года власти города обратились в полицию с просьбой установить личности вандалов, повредивших в центре города скульптуру-фонтан «Молодость». Сообщалось, что неизвестные злоумышленники отбили ногу одной из фигур композиции.

Данная скульптура ранее уже неоднократно повреждалась вандалами.

Справка УНИАН. Памятник «Молодость» находится в историческом центре Одессы - в сквере у здания музея Морского флота (Английский клуб). Является памятником истории и монументального искусства местного значения. Это одна из заказных копий композиции французского скульптора эпохи модерн Макса Блонда.

В Одессе композицию также называют «Дети и лягушка». Одесская копия работы Блонда изготовлена из светлого мрамора. Когда фонтан работает, струя воды, направленная изо рта лягушки, омывает ноги сидящих на высоком камне троих детей, стекая в полуовальную чашу с невысокими бортиками.