Узники Кремля на Родине, сильная гривна, победы футбольной сборной и весна в декабре. Что заставляет украинцев верить в чудеса

Возвращение узников Кремля

7 сентября, после долгого перерыва, Россия и Украина провели обмен пленными по схеме «35 на 35». На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, и 11 политзаключенных - Олег Сенцов, Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Сизонович Алексей.

Мало кто верил, что Кремль отдаст своих узников, особенно Олега Сенцова, ставшего символом несокрушимости духа. Но обмен произошел, и теперь Олег продолжает свою борьбу. «Каждый раз, когда кто-то из вас будет думать, как протянуть «руку дружбы» Путину через наши головы, помните о каждом из 13 тысяч погибших в Украине, про те сотни наших ребят, которые находятся в тюрьмах, которых могут пытать прямо сейчас, о тех крымских татарах, которые могут быть в данный момент арестованы, в их домах проходят обыски, а семьи останутся без родителей», - сказал Сенцов в своей речи после получения премии «За свободу мнения» имени Андрея Сахарова.

Новый старый минимум

За этот год мы практически привыкли к заголовку: «Доллар рухнул до новых минимумов». Так, на днях Нацбанк Украины установил официальный курс на уровне 23,47 гривни за доллар, что является максимальным значением с января 2016 года.

Напомним, госбюджет-2019 был основан на прогнозе - 29,4 грн/долл к концу года. По официальному курсу НБУ, гривня выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за 11 месяцев текущего года.

При этом, волшебным образом, цены на импортные товары не снижаются. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что происходит это из-за того, что зарплаты выросли (не конкретно в его министерстве, а по всей стране).

«За год (ноябрь 2019 года к ноябрю 2018-го) курс усилился на 12%. За то же время средняя номинальная зарплата выросла на 16%. Первый фактор давит на уменьшение цен импортных товаров (уменьшение стоимости предложения). Второй давит на увеличение цен (усиление спроса). Как результат этих двух противоположных сил, цены на товары со значительной импортной составляющей увеличились на 0,3%», - писал у себя на страничке в Facebook министр экономики.

Но есть новости и о такой чудесной динамике: в течение 1-12 декабря, стоимость бензинов и дизельного топлива на заправках в Украине снизилась на 20-80 копеек за литр.

Россия должна Украине за газ

Украина продолжает отстаивать свою позицию в газовом транзитном споре с «Газпромом». Цена вопроса – миллиардные доходы для украинского бюджета. Пока в международных судах украинская позиция выглядит увереннее российской.

Ключевые слушания по делу о принудительном взыскании с российского газового монополиста «Газпрома» около 3 миллиардов долларов в пользу НАК «Нафтогаз Украины», согласно решению Стокгольмского арбитража, прошли в Амстердаме 4 декабря.

«Наша оценка - слушания прошли успешно для нас, и поэтому мы ожидаем положительного решения суда, что позволит нам приступить к реализации активов «Газпрома», которые мы до этого успешно арестовали. Суд определил ожидаемую дату вынесения решения - 25 февраля 2020 года», - написал в Facebook исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

Напомним, эта история началась в конце февраля 2018 года, когда Стокгольмский арбитраж, по результатам двух споров между «Нафтогазом» и «Газпромом» относительно поставки и транзита газа, обязал российскую компанию выплатить НАК 2,56 млрд долларов, плюс пеня за непогашение назначенной суммы.

Четвертый месяц «бабьего лета»

Зима в этом году, похоже, решила повторить сюжет сказки «12 месяцев». В начале декабря, из-за аномально высокой температуры, в Одессе зацвела сакура, во Львове – калина. А в столице середина декабря началась с рекорда. Среднесуточная температура 16 декабря составила +6,6°, что на 0,5° выше предыдущего рекорда, который держался с 2017 года.

Снег сейчас можно увидеть, пожалуй, только на вершинах Карпат. К примеру, на горе Пип Иван его слой достигает 10-30 см, хотя в прошлом году там в эти дни были метровые сугробы. Не ожидается метелей и на праздники.

По предварительному прогнозу Погода УНИАН, на католическое Рождество по всей стране пройдут дожди, прохладнее всего будет на востоке - до +1 градуса, в остальных регионах температура поднимется до +2...+10 градусов. Новогодняя ночь также будет дождливой, снега 31 декабря не ожидается.

Но, заметим, что долгосрочные прогнозы часто бывают не верны, и есть надежда, что погода волшебным образом, хотя бы на одну ночь, станет зимней.

Путевка на Евро-2020

14 октября сборная Украины по футболу в меньшинстве победила со счетом 2:1 действующих чемпионов Европы – Португалию. Таким образом, наша сборная досрочно гарантировала себе прямую путевку на Евро-2020. В этом отборе Украина боролась с командами Люксембурга, Литвы, Португалии и Сербии. А на Евро-2020 сборная Украины стартует 14 июня матчем против Нидерландов. Но будут ли боги футбола на нашей стороне?

«Команда показала зрелый, квалифицированный футбол. Мы знаем, что можем играть с топ-командами. Игра сильно зависит от исполнителей. У нас нет возможности потерять основных игроков, нет равноценной замены. При потере наших основных игроков, сразу теряем в качестве. Эту проблему нельзя решить. Надежда на то, что все будут в хорошем состоянии», - отметил тренер сборной Украины Андрей Шевченко в одном из своих интервью.

Добавим, что молодежная сборная страны впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу U-20. Финальный матч против Южной Кореи завершился со счетом 3:1. На мировом первенстве украинская сборная выиграла шесть матчей из семи, а еще в одном сыграла вничью.

«Заявка» на 2020 год

Несмотря на все «чудесные» события этого года, кажется, что мы заслужили и другие подарки от Святого Николая.

Действительно хочется верить, что произойдет чудо и в Киеве начнут строить метро на Троещину и, наконец, отремонтируют мосты. Есть вера, что во Львове построят мусороперерабатывающий завод. А незаконные старатели, уничтожающие леса на Полесье, ради янтаря, останутся без работы. Хочется, чтобы скандальный одесский приют «Свитанок» исчез из новостей, а дороги в Николаевской области выпали из антирейтинга самых худших. Возможно, даже без помощи Небес, станет чистым воздух в Мариуполе и Днепре.

И, наконец, хотелось бы, чтобы произошло еще одно чудо и Кремль предал Украине контроль над границей на Донбассе. Это как ничто приблизит мечту о возвращении не только Донбасса, но и Крыма. И, естественно, о мире.

Влад Абрамов