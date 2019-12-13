Очевидцы пожара в Одессе, которые спаслись из охваченного огнем здания: «Жертв могло быть больше»

Масштабному пожару в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса уже присвоен статус техногенной чрезвычайной ситуации государственного уровня. В огромном многоэтажном здании, на пересечении улиц Троицкой и Пушкинской, находились сотни людей. Здесь размещались почти два десятка различных учреждений, в том числе структурные подразделения Национальной академии наук Украины, среди которых единственный в стране Институт морской биологии.

Жертвами трагического события 4 декабря стали 16 человек (12 декабря официально были завершены поисковые работы, разбор руин – продолжается). Уже похоронены студентка колледжа Ксения Бабенко, преподаватели Анна Бортюк и Наталья Третьякова, спасатель Сергей Шатохин. Опознаны 16-летний Кирилл Трофимчук и секретарь колледжа Марионелла Коваль… По идентификации большинства погибших назначена генетическая экспертиза. В печальном списке - два сотрудника Института морской биологии – директор, член-корреспондент НАН Борис Александров и его помощница, кандидат биологических наук Галина Иванович.

Учреждения разделяла деревянная стенка, которая не спасала от огня и дыма

Колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Институт морской биологии некогда разделила глухая фанерная стенка. Нехитрую перегородку, по распоряжению администрации колледжа, соорудили на четвертом этаже флигеля на Троицкой. А на территории научного учреждения – на пятом этаже - поставили дверь. Образовавшийся своего рода «бункер» сотрудники института приспособили под хозяйственные нужды. Таким образом, несмотря на разные юридические адреса, оба учреждения находились под крышей одного и того же углового здания-памятника архитектуры, а отделяла их друга от друга лишь упомянутая подсобка.

Как рассказали УНИАН очевидцы, утром 4 декабря на рабочих местах было около двадцати работников Института морской биологии. По словам старшего научного сотрудника Юрия Квача, шестеро из них оказались в непосредственной близости от злосчастной деревянной стены – в этом крыле находилось несколько кабинетов, в том числе директора. Последний ожидал гостя – на 10.00 была запланирована встреча с проректором по научной работе Одесского государственного аграрного университета Алексеем Данчуком, которого встретил Квач.

«На пятый этаж мы поднялись в 10.05 (по данным ГСЧС, как раз в это время на пульт «101» поступило сообщение о возгорании, – УНИАН) и в коридоре мне показалось, что где-то горит пластмасса. Поняв, что запах - со стороны лестницы, открыл ключом подсобку и увидел сплошную стену белого дыма...», - вспоминает Квач.

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Быстро заперев дверь, Юрий и проректор Данчук зашли в кабинет к профессору Александрову, которому рассказали о пожаре. Посмотрев на взвившийся в это время дым за окном, директор произнес: «Действительно, это небезопасно» и… остался за рабочим столом. Вместе с ним была Галина Иванович – с недавнего времени она, по просьбе руководителя, совмещала с научной работой обязанности секретаря.

Огонь стремительно захватывал здание. Помещения накрыла едкая черная завеса, Юрий бегал по коридору, громко призывал коллег спасаться. Алексей Данчук бросился в дым и, заблудившись, едва не задохнулся.

«Благо, он сумел вернуться назад, и я проводил его в сторону выхода. Из черного ядовитого дыма выскочила наша сотрудница Ольга Гаркуша, кабинет которой в самом углу - еще несколько минут и было бы поздно. Ее буквально трясло, она просила забрать Александрова. Говорю ей, мол, предупредил всех о пожаре, но Оля продолжала кричать: «Выведите кто-то его, он там упал…!», - рассказал Юрий Квач.

Александров не хотел оставлять институт, а помощница не могла бросить директора

Сотрудники института один за другим покидали опасное место. Кому-то стало плохо – его выводили под руки. Одни - скрупулезно выключали компьютеры, другие - выскакивали без личных вещей, третьи – кому-то звонили и просили помочь…

Юрий помнит, как, задержав дыхание, несколько раз возвращался в задымленный коридор – едкая гарь разъедала легкие и глаза…

«В нашем здании ориентируюсь очень хорошо, но в черном дыму «потерялся». Это даже не паника, скорее, прострация: задыхался, ничего не видел и не понимал, где нахожусь – где дверь или окно, в какой стороне поворот... Признаюсь, даже не знаю, добежал или нет до директорского кабинета… Требовались средства защиты и кислород, в первую очередь, Борису Георгиевичу, который, как мы понимали, лежал без сознания», - рассказал старший научный сотрудник Квач.

Со слов очевидцев, в это время к горящему колледжу с воем подъезжали машины ГСЧС. Внимание пожарных, ясное дело, было сосредоточено на учебном заведении. Одного из спасателей Юрий схватил буквально за руку и начал кричать, что люди погибают и в институте. Несколько бойцов побежали за ним на пятый этаж. Казалось, помощь пришла, но что-то пошло не так.

Уже скоро двое спасателей вынесли на плечах сослуживца. Потом вынесли еще двоих… Пошли слухи, что Александрова вынесли на носилках и люди поверили: директор спасен.

Почему так произошло? Все просто – в те минуты возле охваченного огнем здания и внутри него неразберихи хватало. Например, погибшую студентку изначально приняли за педагога Анну Бортюк. Но тело не опознал супруг, и сразу пошел слух, мол, женщина – в больнице. К сожалению, это оказалось неправдой – ее тело обнаружили позднее...

Сотрудники института еще долго стояли под горящими стенами, а потом отправились искать шефа в больницах. Объездили все городские стационары, искали в частных клиниках. Тщетно.

«Он сказал, что не может бросить институт, а Галя не могла оставить его одного… Потом уже стало поздно», - резюмирует собеседник УНИАН.

Огонь уничтожил уникальные исследовательские материалы

В Институте морской биологии, который называют визитной карточкой отечественной НАН, уничтожена библиотека, лабораторное оборудование, опытные образцы и значительная часть научной коллекции, отчеты и исследовательские материалы, которые накапливались 65 лет. По словам в. и. о. директора института Галины Миничевой, потеряны уникальные рукописи, собрания знаменитого гидробиолога Ювеналия Зайцева, который возглавлял учреждение с 1972 по 1989 годы, и сейчас продолжает трудиться. В день пожара 95-летнего академика не было на рабочем месте, что, возможно, спасло его от гибели.

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Ученик Зайцева – профессор Александров, возглавил институт четверть века назад. Говорят, он был не только прекрасным человеком и хорошим ученым, а и замечательным творческим стержнем, своего рода «клеем» для всего коллектива.

Как отметила Галина Миничева, сейчас сотрудников института разместили в помещениях физико-химического института и Южного научного центра НАН Украины.

«Несмотря на горечь утраты и сильнейший стресс, мы настроены решительно: восстановим институт и продолжим работу», - говорит она.

Хочется верить, что так и будет. Они сделают это – в память о погибших коллегах.

Лариса Козовая