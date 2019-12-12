Пропагандистов "Звезды" могут оштрафовать на выезде из Украины - ГПСУ

На территории Украины за ними будет наблюдать СБУ.

Журналистов пропагандистского российского телеканала "Звезда", прилетевших в Киев, могут оштрафовать за проведение незаконной съемки во время пересечения границы.

Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщило "Радио Свобода".

"Поскольку они незаконно проводили видеосъемку во время пересечения государственной границы, когда они будут уезжать с Украины, пограничники могут привлечь их к административной ответственности", - пояснил Демченко.

Он объяснил, что пребывание пропагандистов на территории Украины будет отслеживать Служба безопасности. "Если будет установлена их работа как СМИ из России, к ним могут быть применены другими органами какие-либо действия", - добавил спикер ГПСУ.

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Как сообщал УНИАН, 12 декабря стало известно о визите в Киев съемочной группы телеканала "Звезда", финансируемого Минобороны РФ. В ГПСУ уже объяснили, почему пустили их в Украину.