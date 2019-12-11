В Одессе суд отстранил от должности директора сгоревшего колледжа

Ходатайство об отстранении было рассмотрено уже после избрания меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Киевский районный суд Одессы отстранил от занимаемой должности директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу, которая подозревается в служебной халатности.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, сегодня суд отстранил женщину от должности руководителя учебного заведения.

Ходатайство об отстранении было рассмотрено после избрания меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

Подтверждена гибель в результате пожара 12 человек, пострадали более 30 человек. Местонахождение 4 человек неизвестно.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения возгорания: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

10 декабря правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге. 11 декабря суд поместил ее под круглосуточный домашний арест.